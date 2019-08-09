Basın açıklaması yaparken depreme yakalandılar

ANTALYA (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki depreme basın açıklaması sırasında yakalanan grubun yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde de hissedildi.

Bu sırada Salda Gölü'ne yapılmak istenen projeyle ilgili basın açıklaması yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve parti üyelerinin yaşadığı zor anlar tesadüfen kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntülerde deprem olduğunda sarsılan grubun "Allahu ekber" diye tekbir getirdikleri, kameranın bir süre sonra açısının değiştiği görülüyor.

