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Basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışması

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da basın açıklaması yapmak için bir araya gelen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerden oluşan grup, yolu kapattıkları için uyarıda bulunan polislerle tartıştı.

Basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışması

Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da basın açıklaması yapmak için bir araya gelen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerden oluşan grup, yolu kapattıkları için uyarıda bulunan polislerle tartıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından grup, açıklamayı 100 metre ileride yaptı.
Diyarbakır'da 'Amed İhraçlar Platformu' üyeleri, kamudan ihraç edilmelerinin yıldönümü nedeniyle merkez Ekinciler caddesinde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Platform üyelerinin açıklamayı yapmak istedikleri yerin, kamu düzenini bozduğunu gerekçe gösteren polis müdürü, basın açıklamasının 100 metre ileride yapılmasını istedi. Platform üyeleri adına da polis müdürleriyle konuşan Kamu Emekçiler Sendikaları Sendikası (KESK) sözcüsü Dilan Yakut, bulundukları alanın vatandaşa ve esnafa zarar vermeyeceğini söyledi. Polis müdürü ise, "Açıklamanızı yapın, buna kimse engel olmuyor. Ancak, esnaf ve vatandaşlar bundan etkileniyor. Hemen ileride Sanat Sokağı'nda açıklamanızı yapabilirsiniz. 10 dakika şurada basın açıklamasını yapmanız size hiçbir şey kaybettirmez. Yol kapanacak, insanların üzerinizden mi atlayacaksınız? Bu taksicinin, bu esnafın vebalini kabul ediyorsanız buyurun yapın. Lütfen, el insaf diyorum, yapmayın demiyorum. Buyurun, görüşün, ama burada açıklama yaptırmayacağım" dedi.
Kısa süreli tartışmanın ardından grup, Sanat Sokağı'na geçerek basın açıklaması yapıp, dağıldı.

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Basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışmasıBasın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışmasıBasın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışmasıBasın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında yer tartışması

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