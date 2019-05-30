Basın Ekpres yolunda sürücülerin bıçaklı “yol verme” kavgası kamerada

Basın Ekspres yolunda “yol verme” yüzünden seyir halindeyken tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını durdurup kavga etti. Sürücülerden biri diğerine bıçak salladı. Şahısların kavga ettiği o anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Uzun süren tartışmanın büyümesi üzerine, sürücüler birbirini takip etmeye başladı. Birbirlerini sıkıştıran sürücüler trafiği tehlikeye soktu.

“Yol verme” yüzünden bıçak salladı

Dakikalar süren takipleşmenin ardından sürücüler, Atatürk Havalimanı kavşağında araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Kavga esnasında diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavga yoldan geçen vatandaşlar tarafından ayrılırken, yaşananlar ise araç kamerasına yansıdı.

