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Basın Ekspres Yerleşkesi ’ne İç Mekan Tasarımı Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

İKÜ Mimarlık Fakültesi, Türk iç mimar ve mimarların yarıştığı ArchIST Awards For Interior Design 2019’da, “Eğitim ve Kültür Yapıları” kategorisinde ödül aldı.İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mekân tasarımlarının yarıştığı ArchIST Awards For Interior Design 2019’da, Basın Ekspres Yerleşkesinin tasarımıyla ödül aldı.

Basın Ekspres Yerleşkesi ’ne İç Mekan Tasarımı Ödülü

İKÜ Mimarlık Fakültesi, Türk iç mimar ve mimarların yarıştığı ArchIST Awards For Interior Design 2019’da, “Eğitim ve Kültür Yapıları” kategorisinde ödül aldı.
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, iç mekân tasarımlarının yarıştığı ArchIST Awards For Interior Design 2019’da, Basın Ekspres Yerleşkesinin tasarımıyla ödül aldı. Farklı başlıklarda toplam yedi kategoride ödüllerin dağıtıldığı yarışmaya, İKÜ Basın Ekspres Yerleşkesinin tasarımıyla katılan İKÜ Mimarlık Fakültesi, ‘Eğitim ve Kültür Yapıları’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Türk iç mimar ve mimarların yarıştığı iç mekân tasarım yarışması olan ArchIST 2019 ile Türkiye’de mekân tasarımı yapan mimarların uluslararası düzeyde başarılı projelerinin ödüllendirilmesi ve tasarlayıcı isimlerin önünün açılması hedefleniyor.
“Önceliğimiz öğrencilerimizin mutluluğuydu”
Aldıkları ödülden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren projenin tasarımcısı İKÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Usta, “Tasarım ödüllü binamızda yer alan tüm koridorları, derslikleri, kütüphaneleri, kafeteryaları ve çalışma alanlarını tasarlarken önceliğimiz öğrencilerimizin mutluluğu ve fiziksel konforu oldu. İki blok ve 10 kattan oluşan binamızı, üniversitemizin vizyonu ve misyonunu da içine katarak bir eğitim ve kültür yuvasına dönüştürdük” dedi.
Mekânlar nişlerle kişiselleştirildi
Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yer aldığı yerleşke içinde birçok alanda nişler oluşturduklarını ve bu dokunuşların mekânları kişiselleştirdiğini dile getiren İKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Usta, “Uygulama bir yıl sürdü. Tasarım sürecinde ustalarla birlikte üç boyutlu çizimler yaptık ve disiplinli bir şekilde çalıştık. Yaptığımız işin iyi olduğunu biliyorduk, ödülle taçlanması da tasarıma ayrı bir değer kattı” diye konuştu.

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