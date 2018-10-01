HABER

BASIN EKSPRES YOLU GİRİŞİNDE TIR DEVRİLDİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi.

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik bölgede yoğunluğu yaşandı.
Kaza, TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. TEM'den çıkarak Başakşehir yönünde seyir halinde olan saman yüklü TIR, virajı alırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan dönerek devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerin polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, devrilen TIR'ı vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Devrilen TIR
-Trafikten görüntü
-Ekiplerin çalışmaları

PARTNERYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayımYozgat’ta olmam gerekirken İstanbul’dayım
THY uçağında korku dolu dakikalar!THY uçağında korku dolu dakikalar!
Başkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğizBaşkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.