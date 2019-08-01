HABER

Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağında erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan dere yatağında bir ceset bulundu.

Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağında erkek cesedi bulundu

Basın Ekspres yolu üzerinde bulunan dere yatağında bir ceset bulundu. İtfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Basın Ekspres yolu Mahmutbey kavşağı üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağına inerek hareketsiz şekilde yatan şahıs üzerinde incelemelerde bulundu. Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Cesette inceleme yapılması ve dereden çıkarılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle, dereye inen olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesedin üzerinde çıkan kimlikte adının Ercan Yarlı olduğu tespit edildi. Yarlı’nın dereye kendimi düştüğü yoksa birileri tarafından öldürüldükten sonra mı atıldığı araştırılıyor. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Dere yatağından çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağında erkek cesedi bulundu

Basın Ekspres yolu üzerindeki dere yatağında erkek cesedi bulundu

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
Jandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdiJandarma Uzman Çavuş kazada yaşamını yitirdi
Boğulan çocuğun ailesi: Başka Alptuğ'lar ölmesinBoğulan çocuğun ailesi: Başka Alptuğ'lar ölmesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.