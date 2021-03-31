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Basın Ekspres’te yolun karşısına geçen yaşlı adama araç çarptı

31.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın Ekspres karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı.

Basın Ekspres karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama araç çarptı. Çarpma sonrası yerde sürüklenen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Basın Ekspres Yolu üzerinden karşı şeride geçmeye çalışan 76 yaşındaki S.Ü’ye araç çarptı. Çarpma sonucu sürüklenen yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, polis kaçan aracı arama çalışmaları başlattı.
Polis, kazanın olduğu yere şerit çekerek çalışma yaparken yol tek şeride düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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