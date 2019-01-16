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Basın Ekspres'te zincirleme kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda hafriyat kamyonu, polis aracı ve bir  öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda hafriyat kamyonu, polis aracı ve bir öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza 10.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı İstikameti Kuyumcukent Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yağış'ın kullandığı 34 JN 4861 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken şerit değiştiren polis aracına arkadan çarptı. Bu sırada 34 KJ 7582 plakalı ve içerisinde öğrenci bulunan otobüs sürücüsü Ekrem Yıldız'da hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki öğrenciler kaza yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yolda bulunan araç parçalarının temizlenmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayı anlatan kamyon sürücüsü Ahmet Yağış,"Şerit değiştirmek için aniden önümde duran polis aracına arkadan çarptım. Ardında otobüsle çarpıştık" diye konuştu.

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