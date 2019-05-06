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Basın İlan Kurumu'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:22 | Son Güncelleme

Kurumun web sitesi üzerinden alındığı iddia edilerek sosyal medya ve online ortamlarda servis edilen görüntünün montaj olduğu ve haberde kullanılan arayüzün kurumsal web sitesine ait olmadığı bildirildi

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK), kurumun web sitesi üzerinden alındığı iddia edilerek sosyal medya ve online ortamlarda servis edilen görüntünün montaj olduğunu ve haberde kullanılan arayüzün kurumsal internet sitesine ait olmadığını bildirdi.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kurumumuz web sitesi olan www.bik.gov.tr üzerinde 6 Mayıs 2019 tarihinde 'YSK İstanbul kararını vermek için bugün toplanıyor' başlıklı haberimiz, birtakım mihraklarca kopyalanmış, bilgisayar ortamında tekrar kurgulanarak, yalan bir habere dönüştürülerek servis edilmiştir." denildi.

"Montajlama yoluyla yapılan bu haber tarafımıza ait değildir, kurumumuz hedef alınmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın İlan Kurumunun kurumsal web sitesi olan www.bik.gov.tr üzerinde güncel haber paylaşımları ve kurumumuza ait haberler yayınlanmaktadır. 6 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.46’da kaynak göstererek yayınladığımız haberin ekran görüntüsü, kim oldukları belli olmayan birtakım kötü emelli kişilerce tahrif edilmiş, değiştirilmiş ve oluşturulan bu sahte ekran görüntüsü dolaşıma sokulmuştur. 'YSK İstanbul kararını vermek için bugün toplanıyor' şeklindeki haberimiz 13.46 saatiyle 'YSK İstanbul için kararını verdi' olarak değiştirilmiştir.

Haberde kullanılan arayüz kurumsal web sitemize ait değildir. İlgili editör arkadaşımız böyle bir haber girişi yapmamıştır. Haber Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2019 İstanbul ili yerel seçim sonuçlarına yönelik kararını kurumumuza bildirdiği şeklinde verilmiş, bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Ancak YSK’nin kurumumuza karar bildirme gibi bir işlevi yoktur. Yalan ve kurgu dolu haber ülkemizin içinde bulunduğu atmosferi fırsat bilerek; iftira ve yalan üzerine yapılmış, halkı galeyana getirici nitelik taşımaktadır.
Bu haber tarafımıza ait değildir, Kurumumuz hedef alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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