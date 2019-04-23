Basın İlan Kurumunca, siyaset, sanat, spor ve müzik dünyasının en tepesindeki isimlerin çocukluk fotoğrafları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla internet sitesinden paylaşıldı.

Basın İlan Kurumunun internet sitesinde, Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay'ın 23 Nisan dolayısıyla hazırladığı fotoğraf albümüne yer verildi. "Bir Zamanlar Çocuktular" adlı çalışmada Türkiye ve dünya gündemine yön veren ve internette en çok aranan isimlerin, yetişkin ve çocukluk halleri bir arada gösterildi.

Sosyal medyada #BirZamanlarÇocuktular etiketiyle de paylaşılan fotoğraf albümünde, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Barack Obama, fotoğraf sanatçısı Ara Güler, futbolcular Rıdvan Dilmen, Turgay Şeren, Metin Oktay, Pele, tiyatro ve sinema sanatçıları Müşfik Kenter, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, ses sanatçıları İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Cem Karaca, Tanju Okan ve iş insanları Mustafa Koç, Leyla Alaton, Cem Boyner'in de olduğu 98 isim yer aldı.

Söz konusu çalışmaya, Basın İlan Kurumunun https://www.bik.gov.tr adresli internet sitesindeki Foto Galeri bölümünden ulaşılabiliyor.

