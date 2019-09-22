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Basın-İş Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Savaş Nigar, yeniden genel başkanlığa seçildi

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri (Basın-İş) Sendikasının Genel Başkanlığına Savaş Nigar yeniden seçildi.

Başkentte bir otelde düzenlenen sendikanın 20. Olağan Genel Kurulunda, Savaş Nigar genel başkanlığa aday tek isim oldu.

Oylamanın ardından, Basın-İş Genel Başkanlığını yürüten Nigar, bu göreve yeniden getirildi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Nigar, basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda faaliyet gösteren sendikalarını, yeniden iş kolunun en büyük sendikası yapmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Nigar, "Yaptığımız başarılı toplu sözleşmelerle her zaman üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruduk. Enflasyon oranında değil, enflasyonun üzerinde zamlar alarak, önemli kazanımlar elde ettik. Bu yöndeki çabamız yeni dönemde de devam edecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
basın-iş sendikası Savaş Nigar

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