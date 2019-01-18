HABER

'Basın kartı çipleri daha fonksiyonel hale gelsin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

ANADOLU Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten sonra basın kartlarının yenilenme sürecinde, kartlardaki çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesini istedi.  Sefa Özdemir, basın kartı sahibi olan gazetecilerin yıpranma, kayıp gibi nedenlerle kart değişim başvurusu yaptıktan sonra uzun bir süre kartlarını alamadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş nedeniyle de basın kartlarında yenilenme süreci başladığını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: ''Basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığı’nın yeni vizyon doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz.

'Basın kartı çipleri daha fonksiyonel hale gelsin'

KONYA, (DHA) - ANADOLU Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten sonra basın kartlarının yenilenme sürecinde, kartlardaki çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesini istedi.
Sefa Özdemir, basın kartı sahibi olan gazetecilerin yıpranma, kayıp gibi nedenlerle kart değişim başvurusu yaptıktan sonra uzun bir süre kartlarını alamadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş nedeniyle de basın kartlarında yenilenme süreci başladığını ifade eden Özdemir, şunları söyledi:
''Basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığı’nın yeni vizyon doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Basın kartları, basın mensuplarının meslek mensubiyetini göstermekte, fiili hizmet süresi indiriminde gerek şart olmakta, toplu taşıma araçları, spor müsabakaları, müze ve ören yerlerine giriş, haber takiplerinde araç kartı ile park kolaylığı imkanı sağlamaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere başka illerde toplu taşım araçlarından yararlanma için ilave belge kullanımı kart tanıtımı gibi mecburiyetlerin olması basın kartı sahibi meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. İletişim Başkanlığı’nın basın kartlarında bulunan çipleri tüm belediyeler ile ilgili kurumlar nezdinde tanımlatacak bir sistem kurması ve uygulama güçlüklerini ortadan kaldırmasını beklemekteyiz. Ayrıca basın kartlarına dayalı olarak düzenlenen taşıt kartlarının tasarımlarının solma ve yıpranmaya dayanıklı olarak üretilmesini talep etmekteyiz.''
Özdemir, basın kartı komisyonunun uzun süredir toplanmamasından kaynaklı olarak sürenin dolduğunu ve ilk defa kart alacak basın mensuplarının mağduriyet yaşadıklarını, erken emeklilik imkanından hakkettikleri halde yararlanmalarının geciktiğini, bu nedenle en kısa sürede kart komisyonunun toplanmasını beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
Gaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldıGaziantep'te, 590 bin öğrenci karne aldı
İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karneİzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.