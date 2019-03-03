Basın kartı krizinde tepkiler artıyor

Türkiye'de çalışan Alman gazetecilerin basın kartı başvurusunun reddedilmesi, Almanya'da yoğun eleştirilere neden olmaya devam ediyor. "Türkiye'deki muhabirlerin akreditasyonunun keyfi bir şekilde uzatılmaması tamamıyla kasıtlı çıkarılan bir zorluk” diyen Alman Gazeteciler Birliği'nin (DJV) sözcüsü Hendrik Zörner, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "AKP rejiminin belli ki eleştirel haberciliği engellemeye çalıştığını” kaydederek, "ret cevabı için anlaşılabilir bir gerekçe” bulunmadığını dile getirdi. Zörner, gazetecilerin "derhal” basın kartlarına kavuşmalarını ve basın özgürlüğünün daha fazla kısıtlanmamasını talep ettiklerini belirtti.

"Temel haklara riayet etmeyen bir ülke nasıl AB'ye alınabilir?”

Basın kartı uzatılmayanlar arasında Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert’in de bulunduğu Tagesspiegel gazetesi de, Türkiye'ye akreditasyon kararını değiştirmesi çağrısında bulundu. Berlin merkezli gezetenin Genel Yayın Yönetmeni Mathias Müller von Blumencron, "Bu basın özgürlüğüne ağır bir müdahaledir. Bu tür yöntemleri sadece Venezuela ve Libya gibi ülkelerden biliyoruz” dedi."Özellikle Berlin'deki Türk hemşehrilerimiz için vatanlarından aktardığımız haberler büyük önem taşıyor” diyen Von Blumencron Türk yetkililere kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu. Tagesspiegel'in pazar günkü baskısında gazetenin yayımcısı Stephan-Andreas Casdorff imzasıyla çıkan yorumda ise, Türkiye'nin tutumunun Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkanların işine yarayacağını belirtti. "Temel haklara riayet etmeyen bir ülke nasıl Birliğe alınabilir ki?” sorusunu yönelten Casdorff, Avrupa Birliği'nin ekonomik bir birlik değil, bir değerler birliği olduğunu vurguladı. Bu değerler arasında ifade ve basın özgürlüğünün gözden çıkarılamaz olduğunu belirten Tagesspiegel gazetesinin yayımcısı, bu değerlerin de demokrasi için vazgeçilemez olduğunu kaydetti ve demokratik olmayan bir ülkenin de Avrupa Birliği'ne üyelik şansı bulunmadığını dile getirdi.