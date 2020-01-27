Basın kartları önce iptal edilen, sonra tekrar kullanıma açılan gazeteciler eylemde: 'Kartlarımız nerede?'

Geçen Haziran ayından itibaren yeni basın kartları verilmeye başlanırken, yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana 1 yılı aşkın süre geçmesine karşın, birçok gazeteciye "incelemede" olduğu gerekçesiyle basın kartı verilmemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "basın kartı iptali sözkonusu değil" açıklaması yaparken, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi'nin öncülüğünde İletişim Başkanlığı önünde açıklama yapan gazeteciler, 'O halde basın kartlarımız nerede?' diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, toplam 894 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıklamış, daha sonra bu kararı geri çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yüzlerce gazetecinin basın kartının iptal edilmesi kararını geri aldı. Gazeteciler ise İletişim Başkanlığı önünde eylem düzenleyerek basın kartlarının iade edilmesini istedi.

23 Ocak'ta aralarında Birgün, Evrensel, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının da bulunduğu bir çok gazetecinin kullanım süresi dolmayan basın kartlarının ise iptal edildiği bilgisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 26 Ocak pazar günü ise kartlarla ilgili ifadeyi tekrar 'kullanımda' olarak değiştirdi, ancak kartların ne zaman verileceği konusunda bir süre öngörülmedi.

TGS Ankara Şubesi ise her ne kadar kartlar tekrar kullanıma açılsa da, gazetecilerin kartlarının bir an önce verilmesi için eylem kararı aldı.

Gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde

Kartları önce iptal edilen, pazar günü itibariyle ise tekrar kullanıma açılan gazeteciler ile onlara destek veren meslektaşları, TGS Ankara Şubesi'nin öncülüğünde, dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde buluşarak, basın açıklaması yaptı.

"İcazetli gazeteci olmayacağız", "Kartı değil haklarımızı istiyoruz", "Gazetecilik karta sığmaz" pankartı taşıyan gazeteciler, basın kartlarının bir an önce verilmesini talep ettiler.