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Basın kartlarının "çip" ile daha fonksiyonel kullanılması önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Özdemir: - "Sarı basın kartların yenilenme sürecinin başlaması son derece sevindiricidir. Bu vesile ile basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığının yeni vizyonu doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz" - "Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere başka illerde toplu taşım araçlarından yararlanma için ilave belge kullanımı, kart tanıtımı gibi mecburiyetlerin olması basın kartı sahibi meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır"

Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, "Basın kartların yenilenme sürecinin başlaması son derece sevindiricidir. Bu vesile ile basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığının yeni vizyonu doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını da yürüten Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, basın kartlarının yenilenmesi sürecinin başlamasını olumlu olduğunu aktardı.

Kayıp, yıpranma, kurum değiştirme ve başkaca nedenlerle değişim ihtiyacı olan gazetecilerin basın kartını uzunca bir süredir alamadığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Basın kartların yenilenme sürecinin başlaması son derece sevindiricidir. Bu vesile ile basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığının yeni vizyonu doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere başka illerde toplu taşım araçlarından yararlanma için ilave belge kullanımı, kart tanıtımı gibi mecburiyetlerin olması basın kartı sahibi meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. İletişim Başkanlığının basın kartlarında bulunan çipleri tüm belediyeler ile ilgili kurumlar nezdinde tanımlatacak bir sistem kurması ve uygulama güçlüklerini ortadan kaldırmasını beklemekteyiz. Ayrıca basın kartlarına dayalı olarak düzenlenen taşıt kartlarının tasarımlarının solma ve yıpranmaya dayanıklı olarak üretilmesini talep etmekteyiz."

Özdemir, Basın Kartı Komisyonu'nun uzun süredir toplanmamasından kaynaklı olarak süresi dolan ve ilk defa kart alacak basın mensuplarının mağduriyet yaşadıklarını, erken emeklilik imkanından hak ettikleri halde yararlanmalarının geciktiğini, bu nedenle en kısa sürede Komisyonun toplanmasını beklediklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Gazeteciler Federasyonu Sarı basın kartı Sefa Özdemir

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