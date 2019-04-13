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Basın Konseyi 32'nci yaşını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

istanbul DHA- BASIN Konseyi 32'nci kuruluş yıldönümünü, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in ev sahipliğinde Caddebostan Büyük Kulüp'te gerçekleştirilen gecede kutlandı.  Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri, Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı üyelerinin hazır bulunduğu geceye basın, siyaset, hukuk ve üniversitelerden tanınmış çok sayıda davetli katıldı.

Basın Konseyi 32'nci yaşını kutladı

istanbul DHA- BASIN Konseyi 32'nci kuruluş yıldönümünü, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in ev sahipliğinde Caddebostan Büyük Kulüp'te gerçekleştirilen gecede kutlandı.
Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri, Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı üyelerinin hazır bulunduğu geceye basın, siyaset, hukuk ve üniversitelerden tanınmış çok sayıda davetli katıldı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı konuşmada, aynı zamanda ‘Birleşmiş Milletler Danışman Sivil Toplum Kuruluşu’ olan Basın Konseyi’nin yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası alandaki faaliyetlerini anlattı, Avrupa Birliği ve UNESCO ile ortak projeler gerçekleştirildiğini kaydetti. Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin kurucu üyesi olan Basın Konseyi’nin, Avrupa Bağımsız Basın Konseyleri Birliği’ne kabul edildiğini ve Balkan Ülkeleri Basın Konseyleri Birliği’nin de üyesi olduğunu belirten Pınar Türenç, “Türk medyasını dünyada Basın Konseyi temsil etmektedir. Bununla da gurur duymaktayız" dedi.
Basın Konseyi Onursal Başkanı Oktay Ekşi de gecede yaptığı konuşmada Basın Konseyi’nin nasıl kurulduğunu ve yaptığı çalışmaları anlattı. Kuruluş çalışmaları sırasında Basın Konseyi’nin 15 gün bile yaşamayacağını öne sürenler olduğunu kaydeden Ekşi, “Basın Konseyi bugün 32 yaşında ve basınımızın çok önemli bir kuruluşu" dedi. Oktay Ekşi, eski arşivleri tararken Basın Konseyi ile ilgili çok sayıda belgeye ulaştığını ve bunları bir kitap olarak hazırlamayı sürdürdüğünü de kaydetti.
Gece boyunca Basın Konseyi üyeleri, davetli gazeteciler ve konuklar yaptıkları konuşmalarda duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
(FOTOĞRAF)

Basın Konseyi 32'nci yaşını kutladıBasın Konseyi 32'nci yaşını kutladıBasın Konseyi 32'nci yaşını kutladıBasın Konseyi 32'nci yaşını kutladı

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