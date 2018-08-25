BASIN KONSEYİ, DHA MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

İstanbul DHA

Basın Konseyi, İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri' için düzenlenen eylemi takip eden Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz Kaya'nın, röportaj yaptığı sırada, bir polis memurunun ateşlediği tabancadan çıkan gazlı mermilerin hedefi olup, yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gazeteci Özgür Deniz Kaya'ya yapılan saldırıyı kınayan Basın Konseyi'nin yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya, bugün İstanbul Beyoğlu'nda 'Cumartesi Anneleri'nin eylemini takip ederken, bir polis memurunun tabancayla ateş açması sonucu bacağına isabet eden 2 gazlı mermiyle yaralanmıştır. Özgür Deniz Kaya, bir milletvekili ile röportaj yaparken polisin hedef gözeterek ateş ettiğini söylemektedir. Gazeteciler de güvenlik güçlerimiz de kamusal görev yapmaktadır, birbirini kollamakla yükümlüdür. Görevini yapan basın mensuplarının saldırıya uğraması, hele polis kurşununa hedef olması asla kabul edilemez. Bu saldırı meslektaşımızın nezdinde basın özgürlüğünü hedef almıştır. DHA muhabiri Özgür Deniz Kaya’ya acil şifa diliyor, saldırıyı nefretle kınıyoruz."



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