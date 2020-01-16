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  4. Basın Konseyi, Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı

Basın Konseyi, Mısır polisinin AA çalışanlarını gözaltına almasını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Basın Konseyi: - "Mısır polisi hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilemiştir. Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır"

İSTANBUL (AA) - Basın Konseyi, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını şiddetle kınadı.

Basın Konseyinden yapılan açıklamada, Mısır polisinin hiçbir gerekçe göstermeden, ülkesinde görev yapan bir Türk basın kuruluşuna yönelik düşmanca tavır sergilediği vurgulandı.

Anadolu Ajansı Kahire ofisinin polis tarafından basılmasının ve çalışanların gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, basın özgürlüğüne açıkça saldırıdır. Mısır makamları gazetecilerin neden gözaltına alındığını bir an önce açıklamalıdır. Basın Konseyi olarak, gözaltına alınan Anadolu Ajansı Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı olan ajans çalışanları Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Abdelselam Muhammed'in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

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Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın Basını Konseyi kınama

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