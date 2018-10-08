Basın Konseyi'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın geçen hafta salı günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı bilgisinin medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerde gazetecinin öldürüldüğüne dair bilgilerin de paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan devletine ait politikaları eleştiren muhalif kimlikli bir gazetecinin kaybolmasının, korku ve endişeleri daha da artırdığına işaret edildi.

Açıklamada, hiçbir gelişmenin bir insanın yok edilmesine neden olamayacağı belirtilerek, "Üstelik bu olayın bizim ülkemizde yaşanmış olması da ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, Suudi Arabistan yetkililerince makul ve tatmin edici bir açıklama yapılmasını acilen bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan yönetiminin açıklamasına rağmen, Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin binadan çıkartıldığına dair iddiaların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: