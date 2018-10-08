Basın Konseyi'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın geçen hafta salı günü İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı bilgisinin medyada yer aldığı hatırlatıldı.
Söz konusu haberlerde gazetecinin öldürüldüğüne dair bilgilerin de paylaşıldığına vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan devletine ait politikaları eleştiren muhalif kimlikli bir gazetecinin kaybolmasının, korku ve endişeleri daha da artırdığına işaret edildi.
Açıklamada, hiçbir gelişmenin bir insanın yok edilmesine neden olamayacağı belirtilerek, "Üstelik bu olayın bizim ülkemizde yaşanmış olması da ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, Suudi Arabistan yetkililerince makul ve tatmin edici bir açıklama yapılmasını acilen bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan yönetiminin açıklamasına rağmen, Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin binadan çıkartıldığına dair iddiaların olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bakımdan, Başkonsolosluk binalarına giriş-çıkışları gösteren görsel kayıtların eksiksiz olarak mevcut olup olmadığını soruyoruz.
Şüphesiz ki var olması gereken bu kayıtların bir bütün olarak Türk makamlarının incelemesine sunulmasından sonra gerçeğin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Konuyu soruşturduklarını açıklayan Türk makamlarının da bu olayın aydınlatılması hususunda daha ısrarlı ve daha kararlı bir tavır sergileyeceklerine, olası siyasi-diplomatik uzlaşmalar sonucunda işin peşini bırakmayacaklarına inanıyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti netliğe kavuşturulana kadar, konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz."
Kaynak: AA
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