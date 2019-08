Basın Konseyi üyeleri İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde buluştu

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti’nde (İGC) Basın Konseyi’nin üyeleri ile birlikte düzenlediği ağustos ayı Yüksek Kurul Toplantısı öncesi basın toplantısı yapıldı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, basın kartının itibarının düşürüldüğünü öne sürdü.

Basın Konseyi Ağustos ayı Yüksek Kurul Toplantısı,11 konsey üyesi ile birlikte İGC'de düzenledi. Toplantı Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın Konseyi 2’nci Başkanı Doç. Dr. Murat Önok, Basın Konseyi Onur Temsilcisi Hüsamettin Cindoruk, Gazeteci Tufan Türenç, Okur Temsilcisi Namık Tan, Milliyet Gazetesi Temsilcisi Yaman Törüner, İGC Başkanı Misket Dikmen, Okur Temsilcisi Başar Yaltı, Gazeteci Yalçın Büyükdağlı, Gazeteci Doğan Satmış ve Gazeteci Ali Ayaroğlu katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesi gazeteciler ile buluşan üyeler yeni basın kartı, işsiz gazeteciler hakkında konuştu. Sarı basın kartındaki renk değişikliğinden söz eden İGC Başkanı Misket Dikmen, "Sarı basın kartının mesleğin rengini simgelemesi önemli. Bu mesleğin sahibi olmanın bir göstergesidir basın kartı. Baroların üyesi olanlara verdiği kart gibi düşünülmeli. Ciddi bir anlam taşıyor. Artık gerçekten gazeteciler için hep önerdiğimiz gibi basın kuruluşlarının, örgütlerinin bu tür kartlar vermesi ve bunun geçerli sayılması dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha sağlıklı olur" dedi.

‘MESLEĞE AİDİYETİMİZ BASIN KARTI İLE SAĞLANIYOR’

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de basın kartının itibarının düşürüldüğünü öne sürerek, şöyle dedi:

“40 sene önce basın kartı olanlara telefon indirimi vardı. Çünkü her şeyimiz telefondu ve bize öncelik tanınırdı. Bunun da ötesinde bazı ulaşım vasıtalarına yüzde 50 indirimler yapılırdı. Gazetecinin her an sokakta olması nedeniyle bu getirilmişti. Dünyada basın kartları çok saygındı ve milletlere göre ayrılmıyordu. Bugün geldiğimiz noktada hem basın kartlarının itibarları yere düştü hem de elimizden alındı. Biz buna bir şekilde cevap vermek zorundayız. Bu dayatmayı kabul etmememiz lazım. Tüm meslek kuruluşları bir araya gelerek basın kartlarıyla ilgili bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Biz özel bir imtiyaz istemiyoruz. Biz kimliğimizin elimizden gitmesine itiraz ediyoruz. Bizim mesleğe aidiyetimiz bu kartla sağlanıyor, bu varsa gururla ‘gazeteciyim’ diyebiliyoruz."

‘TÜRKİYE’DE ELEŞTİREL GAZETECİLİĞİN TEKRAR HAKİM KILINMASI GEREKİYOR’

136 siteye de erişim engeli geldiğini ifade eden Tufan Türenç, "Bir site bunun dışında bırakıldı çünkü sehven olduğu ortaya çıktı. Ancak diğer sitelere getirilen erişim engeli tamamen anayasaya, hukuka, kişi hak ve özgürlüklerine aykırıdır. Eleştirel gazeteciliğin Türkiye’de tekrar hakim kılınması gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI