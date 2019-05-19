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Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gazete, radyo, televizyon ve internet medyasının önemli isimleriyle sahurda bir araya geldi.

Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gazete, radyo, televizyon ve internet medyasının önemli isimleriyle sahurda bir araya geldi.
Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen programa katılım çok yoğun oldu.

“ÇEŞİTLİ VESİLELERLE SIK SIK BULUŞACAĞIZ”
Başkan Kartoğlu, gecede basın-medya temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Ülkemizin siz değerli basın mensuplarını böyle bir mekanda ağırlamaktan dolayı onur ve gururu duyuyorum. Çok güzel bir buluşma oldu. Yeni insanlarla tanıştık. İstanbul’un en genç belediye başkanlarından biri olarak sizin gibi heyecanlı insanlarla tanışıp sektörün değerli isimleriyle istişare halinde yürümek benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi. Başakşehir bir marka. İlçemizi daha yakından tanımanız için sizlerle bundan sonra da çeşitli vesilelerle sık sık buluşacağız.” ifadelerini kullandı.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen sahur programı, basın mensuplarının Başkan Kartoğlu’yla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmalarıyla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldiBasın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi

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