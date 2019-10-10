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Basın mensuplarına, güvenli bölge uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği, bazı basın temsilcilerinin özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda görüntü aldığı ya da yayın kaydı yaptığının tespit edildiğini belirterek, kurallara aykırılık teşkil eden bu tür girişimlerin engelleneceğini, ilgililer hakkında da gerekli adli ve idari süreçlerin işletileceğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hak ve yükümlülüklerinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Fırat’ın doğusunda milli güvenlik için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığı hatırlatıldı.Harekatın ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılabilmesi için ilk günden itibaren İletişim Başkanlığı tarafından Valilik makamının bilgilendirilmesiyle basın temsilcilerinin Şanlıurfa’ya gelerek görev yapmaya başladığı ifade edilen açıklamada, "Harekat kapsamında sınır bölgelerinde gerçekleştirilen birlik sevkiyatlarının güvenliği, askeri araç hareketlerinin milli güvenlik ve harekatın stratejisi açısından gizlilik içerdiği herkesçe bilinen açık bir husustur.

Şanlıurfa Valiliği, bazı basın temsilcilerinin özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda görüntü aldığı ya da yayın kaydı yaptığının tespit edildiğini belirterek, kurallara aykırılık teşkil eden bu tür girişimlerin engelleneceğini, ilgililer hakkında da gerekli adli ve idari süreçlerin işletileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye’nin uluslararası hak ve yükümlülüklerinden doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Fırat’ın doğusunda milli güvenlik için tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığı hatırlatıldı.
Harekatın ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılabilmesi için ilk günden itibaren İletişim Başkanlığı tarafından Valilik makamının bilgilendirilmesiyle basın temsilcilerinin Şanlıurfa’ya gelerek görev yapmaya başladığı ifade edilen açıklamada, "Harekat kapsamında sınır bölgelerinde gerçekleştirilen birlik sevkiyatlarının güvenliği, askeri araç hareketlerinin milli güvenlik ve harekatın stratejisi açısından gizlilik içerdiği herkesçe bilinen açık bir husustur. Bu çerçevede ilimiz sınır bölgesi, Valiliğimizin 8.10.2019 tarihli kararıyla Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilerek, buralara araç ve insan girişi yanında, basın mensuplarının görüntü alması, röportaj ve yayın yapması yasaklanmış ve bu husus kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Hal böyle iken, kamu ve özel yayın kuruluşuna mensup bazı basın temsilcilerinin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere girdiği, görüntü aldığı veya yayın kaydı yaptığı güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Bundan böyle idare tarafından belirlenen kurallara aykırılık teşkil eden bu tür girişimlerin engelleneceği ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari süreçlerin tereddütsüz bir şekilde işletileceği bilinmelidir" denildi.
Basın mensuplarının hassas davranması istenen açıklamada, "Harekatın selameti, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğüyle devlet sırlarının korunması açısından askeri mevzilerin, nöbet kulübelerinin ve kışla giriş-çıkışları gibi alanların görüntülenmemesi, hazırlanan haberlerde ve bu haberlerle ilgili görüntü kayıtları konusunda sınırda haber amaçlı bulunan basın mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın bu hususlarda gerekli hassasiyeti göstermeleri, Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edilen alanlara girmemeleri ve Valilikçe belirlenen alanlar dışında yayın yapmamaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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