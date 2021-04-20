Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 153. Sırada

Türkiye, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün her yıl düzenlediği Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2021 yılında 180 ülke içerisinde 153. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 180 ülke arasında 154. sırada gösterilen Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik kitlesel eylemler sırasında habercilere yönelik uygulanan, eşine az rastlanır ağır baskılar nedeniyle Belarus’un Basın Özgürlüğü Endeksi’nde beş basamak birden gerilemesiyle sıralamada bu yıl bir basamak yükseldi. RSF, son yirmi yıldır medyada çoğulculuk, medya ortamı ve bağımsızlığı, otosansür ve habere yönelik müdahaleler, yasal çerçeve, şeffaflık, altyapı ve ihlaller gibi onlarca parametreyi değerlendirerek 180 ülkenin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde yerini ilan ediyor. Bu çalışma ilk yayınladığında 99. sırada yer alan Türkiye, 2016’da 151, 2017’de 155, 2018 ve 2019’da ise 157. sıraya kadar geriledi. Önderoğlu: “Gazetelerin ilan cezalarıyla soluksuz bırakıldığı, ‘yerli ve milli’ görünmeyen gazetecilere saldırılara göz yumulduğu bir dönem yaşıyoruz”

Endeksin ilk yayınladığı yıllardan beri Türkiye’de RSF Temsilcisi olarak görev yapan Erol Önderoğlu, yalnız iktidarın hak savunucuları ve eleştirel gazetecileri hedefe koymakla kalmadığını aynı zamanda gazetecilere yönelik saldırılara göz yumması nedeniyle Türkiye’nin ancak endeksin alt sıralarında kendisine yer bulabildiğini dile getirdi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Önderoğlu, “Ne yazık ki Türkiye, son 20 yıldır ‘reform’ diye diye neredeyse endeksin diplerine indi. Otoriter hamlelerini gizlemek için insan hakları eylem planlarına sığınan iktidarın, hak savunucularını ve eleştirel gazetecileri yargının hedefi yaptığına tanık oluyoruz. ‘Yerli ve milli’ görünmeyen gazetecilere yönelik saldırılara göz yumulduğu, tutuklu sayısı azalsa da adli kontrol altında yaşayan eleştirel gazetecilerin gittikçe arttığı, kimi gazetelerin ilan cezalarıyla soluksuz bırakmak istendiği bir dönem yaşıyoruz” dedi. Deloire: “Haber üretimi ve iletimi çoğu kez politik, ekonomik, teknolojik ve bazen de kültürel aktörlerce engelleniyor”

Bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni “Gazetecilik, Dezenformasyonun Aşısı” başlıklı bir bildiriyle duyuran Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazeteciliğin dünyanın yüzde 73’ünde yani 130 ülkesinde kısmi veya ağır kısıtlamalar altında yapılabildiğine dikkat çekti. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Gazetecilik dezenformasyona karşı en etkili aşı olsa da, haber üretimi ve iletimi ne yazık ki çoğu kez politik, ekonomik, teknolojik ve bazen de kültürel aktörlerce engelleniyor. Gazetecilik, dezenformasyonun dijital platformlar ve sosyal ağlar üzerinden hızlı yayılımına karşı, kamuoyu tartışmasının doğrulanmış bilgi çeşitliliğine dayanması için başlıca güvencedir” diye konuştu. Zirvede yine Kuzey ülkeleri var ama Orta Avrupa ve Balkanlar’da basın özgürlüğü sıkıntılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin ilk üç sırasında son yıllarda olduğu gibi yine Kuzey Avrupa ülkeleri Norveç, Finlandiya ve İsveç yer aldı. Ancak gazetecilere yönelik şiddet olayları bir önceki yılın iki katını aşan ve keyfi gözaltılara da sahne olan Avrupa Birliği ve Balkanlar’da dikkat çekici bir gerileme yaşandı.