Basın Özgürlüğü Gününde Suriyeli Gazeteci Olmak

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası toplumun her kesim ve her meslek grubundan olduğu gibi gazeteciler de ülkelerini bırakarak başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Mülteci gazetecilerin bazıları gittikleri ülkelerde kaygıları gereği başka sektörlerde çalışmaya başlarken, birçok gazeteci de mesleklerini sürdürerek, ülkelerinden uzakta da olsa genç meslektaşlarının yetişmesi için alanlar oluşturdu.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde VOA Türkçe’ye konuşan Suriyeli gazetecilerden bazıları dünyanın hiçbir yerinde basın özgürlüğünün olmadığını düşündüklerini ifade ederken, birçok gazeteci ise kaygılarından dolayı röportaj vermekten bile kaçındı.

‘Yayınlarda hedef kitlemiz Suriyeliler’

Mesleğini yaparken genellikle sosyal konular üzerinde çalıştığı için çok fazla zorluk ve güvenlik sıkıntısıyla karşılaşmadığını belirten Suriyeli gazeteci Âla Muhammed, kendisini ve mesleğini nasıl sürdürdüğünü şu sözlerle anlattı:

“Benim ismim Âlâ, Suriye’nin Şam bölgesindenim. Türkiye’ye 2014 yılında geldim. 8 yıldan bu yana gazetecilik yapıyorum. Biz mesleğimizi yaparken kendimize hedef kitle olarak Suriye, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki Suriyeliler'i belirledik. Yayınlarımızı onlara ve tüm şehirlerdeki Suriyeliler'e yönelik yapıyoruz. Genelde yaşam, askeri ve siyasi haberler yapmaktayız. Mesleğimi yaparken benim karşılaştığım çok fazla zorluk yok. Çünkü ben daha çok sosyal konular üzerinde çalışıyorum. Kadınlar ve çocuklarla ilgili haberler yapıyorum. Şimdiye kadar çalışma alanımla ilgili bir sorun hissetmedim’’.