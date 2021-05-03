Basın Özgürlüğü - İz bırakan fotoğraflar

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in "Basın Özgürlüğü 2021 Fotoğrafları" kitabından bir seçki...Gelinlikli protesto Bu fotoğraf Belarus'tan. 2020'de on binlerce insan, ülke yönetimde uzun süredir bulunan Alexander Lukaşenko'yu protesto etti. Kadın göstericiler, eylemler sırasında çoğunlukla beyaz elbise giyiyordu. Lukaşenko emrindeki polis, gösterileri güç kullanarak bastırmaya çalıştı. Fotoğraftaki kadınsa şiddete karşı bir sembol olarak gelinlik giymeyi tercih etmiş. Sarılmanın özgürleştirici gücü Belaruslu göstericiler, protestolar sırasında askeri üniformalar giyen güvenlik güçleriyle karşı karşıyaydılar. Fotoğraftaki genç kadın da Lukaşenko'yu protesto eden eylemlere katılanlardan biri. Ancak o, gelinlik giymek yerine protesto olarak genç bir askere sarılmayı seçmiş. Fotoğraftaki asker, alışılmışın dışında olan bu durumla nasıl başa çıkacağını pek bilmiyormuş gibi görünüyor. Her iki fotoğraf da Belaruslu fotoğrafçı Violetta Savchits tarafından çekildi. Kalkanlar üzerinde eller 2020 yılındaki eylemlere damga vuranların başında kadınlar geliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını protesto eden kadın eylemciler ülkenin dört bir yanında polisle karşı karşıya geldi. Bu fotoğraf İstanbul'daki eylemlerde çekildi. Kadın eylemci polis kalkanını elleriyle ittirmeye çalışıyor.

Kayıplarına veda edemeyenler 2020'ye damgasını vuran pandemi, Brezilya'da 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığı "hafif bir grip" olarak adlandıran Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimindeki hükümet, önlem almakta gecikince, ülkede Covid-19'a bağlı ölümler tavan yaptı. Krizi küçümsemenin boyutları ise Sao Paulo yakınlarındaki Sao Luiz mezarlığında görülebilir. Bunun gibi toplu mezarlardaki cenaze törenlerine yalnızca birkaç kişinin katılmasına izin veriliyor. Yas tutan Brezilyalıların, kayıplarına veda etme şansına bile sahip değil. Evsizlerin salgını Salgının bir başka acımasız yüzü de sokaklarda görülebilir. Evsizliğin büyük bir sorun olduğu Brezilya'da insanların salgındaki öncelikleri maske ve hijyen değil, kendilerine ve çocuklarına yetecek yiyeceği alabilmek. Fotoğrafçı Lalo de Almeida'nın, Sao Paolo'daki evsiz insanların sorunlarına dikkat çektiği bu fotoğrafta bir de detay var. Evsizlerin altında yaşadığı köprünün ayaklarından birinde bulunan grafiti, Brezilya Devlet Başkanı Bolsanoro'yu dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kuklası olarak gösteriyor.