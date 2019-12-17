HABER

Basın Özgürlüğü Raporu: 2019'da 49 gazeteci öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2019 09:57 | Son Güncelleme

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre 2019'da dünya çapında 49 gazeteci mesleki nedenlerle öldürüldü.

Basın Özgürlüğü Raporu: 2019'da 49 gazeteci öldürüldü

Örgütün yayınladığı rapora göre en fazla gazeteci tutuklayan ülke Çin. Türkiye de bu alanda ön sıralarda.Basın özgürlüğünü savunan ve bunun için mücadele eden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün verilerine göre 2019 yılında şu ana dek dünya çapında 49 gazeteci, mesleki sebeplerden dolayı öldürüldü. Örgütün Salı günü açıklanan yıllık raporunda, bu sayının son 16 yılın en düşük rakamı olduğu vurgulandı. Raporda, özellikle Suriye, Yemen ve Afganistan gibi zaman zaman yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerde, daha önceki yıllara kıyasla daha az gazeteci ölümleri saptandığı bildirildi.

RSF'nin 2017 ve 2018 yılları için hazırladığı raporlarda öldürülen gazeteci sayısı ortalama 80 olarak açıklanmıştı. Ancak raporda, ölen gazeteci sayının neredeyse yarı yarıya azalmış olmasının, bazı ülkelerde gazetecilik yapmanın hala çok tehlikeli olduğu gerçeğini örtmemesi gerektiği de vurgulandı. Geçtiğimiz yıl yaptıkları araştırma nedeniyle on gazetecinin öldürüldüğü Meksika, söz konusu rapora göre bu tehlikeli ülkelerin başında geliyor. Gazetecilik mesleğini icra etmenin en riskli olduğu diğer ülkeler ise Suriye, Afganistan, Pakistan ve Somali. Rapora göre ayrıca dünya çapında, halihazırda 57 gazeteci ve medya çalışanı kaçırılmış durumda.

En fazla tutuklu gazeteci Çin'de

Sınır Tanımayan Gazeteciler raporu, cezaevine giren gazetecilerle ilgili de bilgi veriyor. Buna göre dünya çapında, 2019 yılı içinde şu ana dek 389 gazeteci ve medya çalışanı yaptığı işten dolayı hapis cezasına çarptırıldı. 120 gazetecinin cezaevine girdiği Çin'in, bu alandaki rakamı "daha önce görülmemiş seviyelere" çıkardığı ifade edilirken, özellikle Müslüman Uygur azınlıktan çok sayıda gazetecinin bu rakama dahil olduğu belirtildi.

Gazetecileri, yaptıkları işlerden dolayı tutuklayarak cezaevine gönderen ülkeler sırasında Çin'i, 34 gazeteci ile Mısır, 32 gazeteci ile Suudi Arabistan ve 26 gazeteci ile Suriye izliyor. Ancak raporda, Suriye'deki gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği de vurgulanıyor. Çin ve söz konusu Orta Doğu ülkelerinden sonra 25 gazeteci ile Türkiye de, dünya üzerinde en fazla gazeteci tutuklayan ülkeler arasında yer alıyor.

AFP / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Daily Telegraph: Türkiye Kıbrıs'taki gerilimi silahlı İHA'larla körüklüyorDaily Telegraph: Türkiye Kıbrıs'taki gerilimi silahlı İHA'larla körüklüyor
Tepki çeken hamle! Bir ülke deniz sınırını genişlettiTepki çeken hamle! Bir ülke deniz sınırını genişletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Tepki çeken hamle! Bir ülke deniz sınırını genişletti

Tepki çeken hamle! Bir ülke deniz sınırını genişletti

Trump azledilen üçüncü ABD Başkanı olabilir

Trump azledilen üçüncü ABD Başkanı olabilir

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

ABD’nin Türkiye yaptırımlarının arkasından BAE çıktı!

Senatör Graham, Trump'ın Afganistan'dan asker çekileceğini açıklayacağını duyurdu

O iddia doğru çıktı! Trump duyuracak: 4 bin asker...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.