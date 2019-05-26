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"Basın şiddet yoluyla susturulamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan: - "Geçtiğimiz hafta Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırıdan sonra bu hafta gazeteci yazar Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı yapılmıştır. Bu saldırıları kınıyoruz. Basın şiddet yoluyla susturulamaz"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Geçtiğimiz hafta Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırıdan sonra bu hafta gazeteci yazar Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı yapılmıştır. Bu saldırıları kınıyoruz. Basın şiddet yoluyla susturulamaz." ifadelerini kullandı.

Burhan, yazılı açıklamasında, son günlerde basın mensuplarına yönelik saldırıları üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Bu saldırıları eleştiren Burhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırıdan sonra bu hafta gazeteci yazar Sabahattin Önkibar'a yumruklu saldırı yapılmıştır. Bu saldırıları kınıyoruz. Basın şiddet yoluyla susturulamaz. Yine basında çifte standart ve akreditasyon uygulaması yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bu yanlıştan vazgeçmeye davet ediyoruz. Seçim öncesinde şeffaflıktan, ortak akıldan, demokrasiden ve basın özgürlüğünden bahseden Sayın Mansur Yavaş'ın Kanal 7 grubunu, Akşam gazetesi ve grubunu, Sabah gazetesi ve grubunu, Yenişafak gazetesi ve grubunu, Akit gazetesi ve grubunu basın iftarına davet etmemesi bir çifte standarttır, ayrımcılıktır. Sayın Yavaş bu ayrımcılıktan derhal vazgeçmelidir."

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Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan gazeteci kınama saldırı yazılı açıklamada

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