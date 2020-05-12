Basın toplantısı gergin bitti! Trump sinirden kürsüyü terk etti

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı basın toplantısında ülkede Kovid-19 konusunda atılan ve atılacak adımları değerlendirdi.

ABD'de salgında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seferberliği gördüklerini vurgulayan Trump, özel sektörün test konusunda büyük adımlar attığına işaret etti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) 92 farklı teste onay verdiğini vurgulayan Trump, "Ülkemizde bugüne kadar 9 milyon test yapıldı. 3 hafta öncesine kadar günde 150 bin test yapıyorduk, şimdi bu rakam 300 bine çıktı. Bu hafta 10 milyon testi bulmamızı bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

EYALETLERE 11 MİLYAR DOLAR YARDIM

Beyaz Saray'ın eyaletlere testler konusunda destek olacağını vurgulayan Trump, "Amerikan eyaletlerine ve topraklarına 1 milyar dolar test yardımı göndereceğiz." dedi.

Ancak toplantının ilerleyen dakikalarında konuşan ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, bu yardımın 11 milyar dolar olacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da yardımın 11 milyar dolar olacağı teyit edildi.

Eyaletler ile yakından çalıştıklarını belirten Trump, "Mayıs ayı sonu için test hedefimiz 12,9 milyon test. Bu çerçevede eyaletlere yardımda bulunacağız." diye konuştu.