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Basın Yayın Derneği iftar programı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği iftar programı düzenledi.İftar programına Vali Mustafa Tutulmaz, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg.

Basın Yayın Derneği iftar programı düzenledi

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği iftar programı düzenledi.
İftar programına Vali Mustafa Tutulmaz, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, basın yayın kuruluşları yetkilileri ve basın mensupları katıldı.
Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, basın camiasında birlik ve beraberliğin pekişmesi adına iftar programını düzenlediklerini söyleyerek katılan herkese teşekkür etti.
Afyonkarahisar’ın tanıtımında basının önemli bir rol sahibi olduğunu belirten Vali Tutulmaz; “Bugüne kadar değişik vesilelerle basın mensupları ile bir araya geldik. Bugün basın mensuplarının misafiriyiz. Sofranızı bizlerle paylaştığınız için sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar’ın basını çok nitelikli, kaliteli ve sansasyonel haberlerden ziyade gerçek haberler peşinde. Herhangi bir olayda basın mensupları bizlere ulaşıyor ve bilgi teyidi yapıyor. Bugüne kadar sınır koymadan karşılıklı anlayışla çalışıyoruz. Güzel bir işbirliği içerisindeyiz. İlimizin tanıtımında önemli rol oynuyorsunuz. İlimizi iyi yönde tanıtıyorsunuz. Sizlere bu açıdan teşekkür ediyorum. İlimiz potansiyeli yüksek bir il. Hep birlikte bu potansiyele sahip çıkmalıyız. İlimizin gelişmesine artı değer katmamız gerekiyor. Bugüne kadar bu katkıyı sağladınız. Birlik, beraberlik ve işbirliği içerisinde bu potansiyeli daha da geliştirilebiliriz. Ben bugüne dek yapılan işbirliğinden son derece memnunum. Gazete sahipleri ve basın mensupları ile iyi bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğun aynı şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

Basın Yayın Derneği iftar programı düzenledi

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