Başına 11 bin 500 lira ödül konmuştu! O karar durduruldu

Daha önce 2 kızıl geyiğin vurulması için açılan ihaleyi durduran Bursalı Avukat, bu kez de Kastamonu’da 7 geyiğin imdadına yetişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, kızıl geyiğin avlanması için ihale açtı. Vurulacak her bir geyik için 8 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında fiyat biçilirken, ihalenin maksadının, geyiklerin neslini muayyen bir seviyede tutarak av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

İhaleden haber alan Bursalı Avukat Suna Soydaş Fırat, "Bu bir vahşet" diyerek hemen harekete geçti. Her canlının yaşaması gerektiğini belirten Soydaş Fırat, bütün işini gücünü bırakıp zamanını geyikleri kurtarmaya adadı. Verdiği mücadele sonunda Fırat, Kastamonu İdare Mahkemesi’nde açtığı ihalenin iptali davasında ’yürütmeyi durdurma’ kararı aldı.

Hayvan haklarını savunan bir hukukçu olarak geyiklerin öldürülmesine kayıtsız kalamayacağını belirten Soydaş Fırat, "Geçen sene de Bursa’da yapılacak kızıl geyik ihalesini bu şekilde durdurtmuştum. Hayvanların av turizmini canlandırmak için bu şekilde katledilmesine gönlüm razı değil. Buna sessiz kalamam. İnsani vazifemi yaptığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.