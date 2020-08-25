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  4. Başına 11 bin 500 lira ödül konmuştu! O karar durduruldu

Başına 11 bin 500 lira ödül konmuştu! O karar durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Av turizminin canlanması amacıyla açılan ihalelerle 7 geyiğin vurulmasına izin verilen Kastamonu'da alınan karar açılan dava ile durduruldu. Başına 8 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında ödül konulan 7 geyiğin avlanmasını durduran karar sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen Soydaş Fırat, 'Sosyal medya klavyesi değil, hukuk klavyesini kullandım' dedi.

Başına 11 bin 500 lira ödül konmuştu! O karar durduruldu

Daha önce 2 kızıl geyiğin vurulması için açılan ihaleyi durduran Bursalı Avukat, bu kez de Kastamonu’da 7 geyiğin imdadına yetişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, kızıl geyiğin avlanması için ihale açtı. Vurulacak her bir geyik için 8 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında fiyat biçilirken, ihalenin maksadının, geyiklerin neslini muayyen bir seviyede tutarak av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı.

İhaleden haber alan Bursalı Avukat Suna Soydaş Fırat, "Bu bir vahşet" diyerek hemen harekete geçti. Her canlının yaşaması gerektiğini belirten Soydaş Fırat, bütün işini gücünü bırakıp zamanını geyikleri kurtarmaya adadı. Verdiği mücadele sonunda Fırat, Kastamonu İdare Mahkemesi’nde açtığı ihalenin iptali davasında ’yürütmeyi durdurma’ kararı aldı.

Hayvan haklarını savunan bir hukukçu olarak geyiklerin öldürülmesine kayıtsız kalamayacağını belirten Soydaş Fırat, "Geçen sene de Bursa’da yapılacak kızıl geyik ihalesini bu şekilde durdurtmuştum. Hayvanların av turizmini canlandırmak için bu şekilde katledilmesine gönlüm razı değil. Buna sessiz kalamam. İnsani vazifemi yaptığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYA KLAVYESİNİ DEĞİL, HUKUK KALVYESİNİ KULLANDIM'

Hayvan hakları için mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacaklarını belirten Soydaş Fırat, "Sosyal medyada biz eleştirilerimizi yapıyoruz. Ama hukukçu olarak da bir şeyler yapmak gerekiyor. Sosyal medya klavyesini değil, hukuk klavyesini kullandım. Bursa'daki ihaleyi durdurma kararı almıştık. Kastamonu da bununla ilgili bir girişim olmadığını görünce hemen harekete geçtim. Onun için de yürütmeyi durdurma kararı aldık. 7 geyiğimizin hayatını kurtardık" dedi.

Taleplerinin hayvan hakları konusunda bir an evvel kanun çıkarılması olduğunu dile getiren Fırat, "Tarım Orman Bakanlığı maalesef bir genelge yayımladı. Bu genelgeyle binlerce hayvanın avlanmasına yol açıldı. Hepsi için ayrı ayrı dava açmak bizleri yoruyor. Ama mücadelemiz sürecek" dedi. İHA

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