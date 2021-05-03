Başına 11 Milyon TL Ödül Konan PKK’lılar Ölü Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 3’ü üst düzey yönetici olmak üzere 6 PKK’lı ölü ele geçirildi. Öldürülenler arasında başına 12 milyon TL ödül konan kırmızı, turuncu ve gri listedeki 3 PKK’lının da bulunduğu açıklandı. Irak Kürt bölgesinde yürütülen operasyona şimdiye kadar 53 örgüt üyesinin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.
29 Nisan 2021 tarihinde Lice kırsalında başlatılan Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik isimli operasyon tamamlandı. Operasyon kapsamında 3’ü üst düzey yönetici, 6 PKK’lının ölü ele geçirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü ele geçirilenlerin kırmızı, turuncu ve gri listedeki 3 PKK’lı olduğu ve başlarına 11 milyon TL ödül konduğu belirtildi.
Açıklama şöyle: “Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Orta Saha Karargâhında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş isimli terörist olduğu, 2011 yılında Diyarbakır ilinden terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride arandığı belirlendi. Diğer teröristlerden birinin, Amed Eyaleti, Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi isimli terörist olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride arandığı, diğerinin ise Sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 Bin TL’ye kadar ödülle 'Gri' kategoride arandığı tespit edildi. Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesinde meydana gelen terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu belirlendi.”
Kuzey Irak’ta 53 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Bu arada Irak Kürt Bölgesindeki PKK üslerine yönelik nisan ayı sonlarına başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları da devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir mağarada aralarında bir bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını açıkladı.
Operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Akar, Operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi binmesi çok zor. Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması gerekenin hepsi yapıldı. Hava hücum harekatlarında helikopterlerimiz 300-500 sorti yaptı. Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk. Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı.”
Akar, operasyonlarda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini de sözlerine ekledi.
“Uzaktan kumadalı uçaksavar ele geçirildi”
Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK’lının yanında ele geçirilen silah ve mühimmat da açıklandı. Açıklamaya göre, 1’i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 mm doçka uçaksavar, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6’lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.
Afrin’de saldırı
Bu arada Suriye’nin Afrin kentinde bir tarlaya düzenlenen saldırıda bir çocuk öldü, iki kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili “Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı” şeklinde açıklama yaptı.