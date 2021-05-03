Başına 11 Milyon TL Ödül Konan PKK’lılar Ölü Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 3’ü üst düzey yönetici olmak üzere 6 PKK’lı ölü ele geçirildi. Öldürülenler arasında başına 12 milyon TL ödül konan kırmızı, turuncu ve gri listedeki 3 PKK’lının da bulunduğu açıklandı. Irak Kürt bölgesinde yürütülen operasyona şimdiye kadar 53 örgüt üyesinin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

29 Nisan 2021 tarihinde Lice kırsalında başlatılan Eren-2 Şehit J.Uzm.Çvş. Mehmet Çelik isimli operasyon tamamlandı. Operasyon kapsamında 3’ü üst düzey yönetici, 6 PKK’lının ölü ele geçirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü ele geçirilenlerin kırmızı, turuncu ve gri listedeki 3 PKK’lı olduğu ve başlarına 11 milyon TL ödül konduğu belirtildi.

Açıklama şöyle: “Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Orta Saha Karargâhında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Suna Taş isimli terörist olduğu, 2011 yılında Diyarbakır ilinden terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride arandığı belirlendi. Diğer teröristlerden birinin, Amed Eyaleti, Lice Bölgesi Kadın Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Latife Hanibi isimli terörist olduğu, Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride arandığı, diğerinin ise Sözde Amed Eyaleti, Lice bölgesinde faaliyet yürüten Dilan Silinsin isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 600 Bin TL’ye kadar ödülle 'Gri' kategoride arandığı tespit edildi. Söz konusu teröristlerin Diyarbakır bölgesinde meydana gelen terör olaylarının bizzat planlayıcısı olduğu belirlendi.”