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Başına bidon sıkışan köpek 5 ay sonra kurtarıldı (ek görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Beykoz'da 5 aydır başını sıkışan bidonla dolaşan köpek hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı.

Haber: İstanbul DHA Beykoz'da 5 aydır başını sıkışan bidonla dolaşan köpek hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı. Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı. Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı. Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. Yaklaşık 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu. Köpeğin başındaki bidon yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumununu iyi olduğu öğrenildi.

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