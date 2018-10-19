Basına bilgi sızdıran eski FBI ajanına 4 yıl hapis

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) terörle mücadele kapsamında insanları kökenleri üzerinden fişlemek dahil tartışmalı pek çok uygulamalarını içeren belgelerini basınla paylaştığı gerekçesi ile eski FBI ajanı Terry Allbury'ye 4 yıl hapis cezası verildi.

Minnesota eyaletinde görevliyken, Adalet Bakanlığı tarafından hakkında FBI'ya ait ulusal savunmaya ilişkin gizli belgeleri tutma ve bu belgeleri basınla paylaşma suçlaması ile dava açılan eski ajan Allbury'nin yargılaması tamamlandı.

Savcılık makamı, Allbury'nin "50'si gizli olmak üzere 70 FBI belgesini online yayın yapan bir medya organı ile paylaştığını ve bu belgelerden birinin FBI'ın gizli muhbirlerini nasıl değerlendirdiğine dair bilgiler içerdiğini" kaydetti.

Albury'nin bilgileri paylaştığı muhabirin ve haber sitesinin ismi dava dosyasında geçmezken, bilgilerin Şubat 2016 ila Ocak 2017 tarihlerinde sızdırıldığı belirtildi.

Savcılık, Allbury'nin kamu güvenini ihlal ettiği ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile 4 yıldan fazla ceza verilmesi talebinde bulundu.