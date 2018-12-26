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Başına binadan cam parçası düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 18:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, önünde beklediği binanın üst katlarından başına cam parçası düşen İzzet Demir (30), hafif yaralandı.

Başına binadan cam parçası düştü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, önünde beklediği binanın üst katlarından başına cam parçası düşen İzzet Demir (30), hafif yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Halkapınar'daki Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. Bir yapı marketin önünde bekleyen İzzet Demir'in başına, önünde beklediği binanın üst katlarından düşen cam parçası isabet etti. Yaralanan Demir, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İzzet Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, cam parçasının binadan nasıl düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay, yapı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İzzet Demir ve arkadaşının iş yerinin önünde beklediği, aniden düşen cam parçasıyla şok yaşayıp kaçıştıkları ve Demir'in başını eliyle kontrol ettiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Başına binadan cam parçası düştü

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