HABER

Başına demir saplanan çocuğun sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, yüksekten düşmesi sonucu başına demir saplanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi - Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal: - "Hastanemize intikal eden hastanın ilk önce hava yolu güvenliği sağlandı. Daha sonra AFAD ekipleri tarafından metal çubuğun kafatasından çıkan kısmı kesilerek çıkarıldı. Sırasıyla beyin cerrahisi, kulak-burun-boğaz ile plastik cerrahi ekipleri, kendi branşlarında ameliyatı tamamladılar"

Zonguldak'ta, yüksekten düşmesi sonucu başına demir saplanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İnağzı Mahallesi'nde kot farkı bulunan evinin önündeki yolda bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten üzerine düştüğü inşaat demiri ağzından girip başının arka kısmından çıkan Semail Fırat B. (7), kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

Çocuğun ağzından girip başının arka kısmından çıkan inşaat demiri, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki 4,5 saatlik ameliyat sırasında AFAD ekiplerinin de desteğiyle çıkarıldı.

Ameliyatın ardından çocuk yoğun bakım servisine alınan Semail Fırat B'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- "Hastamızın tedavisi, çocuk yoğun bakım ünitemizde devam ediyor"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gerçekleşen talihsiz olayın ardından hastanın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden kendilerine sevk edildiğini söyledi.

Yaralı çocuğun sevkinin ardından gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını anlatan Bakkal, "Hastanemize intikal eden hastanın ilk önce hava yolu güvenliği sağlandı. Daha sonra AFAD ekipleri tarafından metal çubuğun kafatasından çıkan kısmı kesilerek çıkarıldı. Sırasıyla beyin cerrahisi, kulak-burun-boğaz ile plastik cerrahi ekipleri, kendi branşlarında ameliyatı tamamladılar. Çocuğun, dün akşam saat 23.00 civarında ameliyatı tamamlanmış oldu. Hastamızın tedavisi, çocuk yoğun bakım ünitemizde devam ediyor." diye konuştu.

Bakkal, çocukta ilerleyen dönemde kalıcı bir hasar olup olmadığına bakılacağını belirterek, AFAD ve hastane personeline teşekkür etti.

- Olay

İnağzı Mahallesi'nde dün kot farkı bulunan evinin önündeki yolda bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten üzerine düştüğü inşaat demiri ağzından girip başının arka kısmından çıkan Semail Fırat B, AFAD ekiplerinin demirin bir kısmını kesmesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
Kızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttıKızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttı
Mevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulundaMevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk demir yüksekten düşme Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

MHP'li Köksal Yılmaz'dan boykot çağrısına destek! iPhone'u tekmeleyerek kırdı

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Zonguldak'ta ağzından giren demir başından çıkan Minik Fırat'ın son durumu ne? 7 doktor 5 saat ameliyat etti!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.