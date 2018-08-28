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Başına demir saplanan Fırat'tan iyi haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağzından girip başından çıkan demir, başarılı operasyonla çıkartılan Fırat Başaran (7), yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağzından girip başından çıkan demir, başarılı operasyonla çıkartılan Fırat Başaran (7), yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. 14 Ağustos'ta Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana gelen olayda, Fırat Başaran evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden biri, Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Fırat Başaran, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fırat'ın başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Fırat, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fırat için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu. AFAD'ın da katıldığı ameliyatla Fırat'ın ağzından girip başından çıkan demir, alanında uzman 7 doktorun katılımıyla 5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Fırat, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından çocuk servisinde normal odaya alındı. Odasında annesiyle birlikte yürüyüş yapan Fırat, AFAD ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti. ANNESİ TEŞEKKÜR ETTİ Anne Seher Berke (34), çocuğunun başına gelen olayın ardından tedavi sürecinde emeği geçen itfaiye, AFAD ve hastanedeki tüm doktorlara teşekkür etti. Çocuğunun zor ama doktorların büyük mücadelesi sonrası başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Seher Berke, "Bisikletten düştükten sonra bende gittim olay yerine. Oğluma ekipler hemen müdahale etti. Atatürk Devlet Hastanesi'nden buraya sevk edildiğinde doktorlar hazırlıklarını yapmıştı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sağlığı yerinde. Konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Sadece ağzındaki dikiş nedeniyle yemek yiyemiyor. Sıvı ile besleniyor. Bir süre daha hastanede kalacağız" dedi. BEYNİNDE HASAR YOK, SAĞLIK DURUMU İYİ BEÜ Başhekim Vekili Prof. Dr. Gamze Yurdakan, Başhekim Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Özcan Pişkin ve başhemşire vekili Nurgünur Doğan ile birlikte Fırat Başaran'ın sağlık durumu hakkında basın açıklamasında bulundu. Fırat'ın ameliyatında ve tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür eden Yurdakan, "Talihsiz bir kaza sonucu hastanemize başvuran hastamız 5 saat süren ameliyatın ardından iyileşme sürecine geçmiştir. Ameliyatında ekip çalışmasıyla müdahalede bulunan tüm doktorlara teşekkür ediyoruz. Bölgede hem ileri düzeyde teknolojiye, hem de konusunda uzman ve titizlikle çalışan akademik ve idari personele sahip hastanemiz bu olayda da başarılı bir çalışmaya imza atmıştır. Bundan sonra ki çalışmalarımız da aynı özveri ve titizlikle devam edecektir. Fırat şu an iyileşme sürecinde. Antibiyotik tedavisi devam ediyor. Damakta ki yaranın geçmesini bekliyoruz. Şu an gayet iyi. Taburcu olması yara iyileşmesine göre değişebilir. Şu an bizimle beraber hastamız. Beyninde de kalıcı bir hasar yok. Biraz daha misafir edeceğiz hastanemizde" dedi.

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