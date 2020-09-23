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  4. Başına geçirdiği kartonla motosiklet çalan şüpheli saniye saniye görüntülendi

Başına geçirdiği kartonla motosiklet çalan şüpheli saniye saniye görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Konya’da kafasına karton kutu geçiren hırsızlık şüphelisinin iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Marsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kafasına karton kutu geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazasının önünde bulunan motosikletlerin yanına yaklaştı. Bir süre motosikletlerin yanında bekleyen ve eğilen şüpheli şahıs, motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı kameralardan inceleyen motosikletin sahibi durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Görüntülerde kameralardan yüzünü gizlemek için karton kutu geçirdiği tahmin edilen hırsızlık şüphelisinin, iş yeri önünde bir süre bekledikten sonra motosikleti çaldığı anlar yer alıyor.

"BUNDAN SONRA MOTOR ALMAYACAĞIM ZATEN MOTORDAN YANA ŞANSIM YOK"

Çalınan motosikletin sahibi Kasım Erten, “Yukarıda yemek yapıyordum, akşam beş buçuk gibi motosiklet buradan çalınıyor. Kameraları inceledik, çalan kişi kafasına karton geçirmiş ve yürüyerek gelmiş, motoru almış gitmiş. 2 tane motorum çalındı, birisinin de faturası yoktu polis elimden aldı. Biri de kapının önünden çalındı. Onu da polise bildirdik bulamadılar. Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok” dedi.

(İHA)

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