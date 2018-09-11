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Başına inşaattan beton parçası düşen çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

AMASYA’da Yusuf Aslan (4), sokakta oyun oynadığı sırada inşaat halindeki bir binadan düşen beton parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.  Olay, Beyazıt Paşa Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi.

Başına inşaattan beton parçası düşen çocuk ağır yaralandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Yusuf Aslan (4), sokakta oyun oynadığı sırada inşaat halindeki bir binadan düşen beton parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, Beyazıt Paşa Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Sokakta arkadaşları ile oyun oynayan Yusuf Aslan'ın üzerine inşaat halindeki bir binadan beton parçası düştü. Yere yığılan küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yusuf'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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