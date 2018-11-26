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Başına kamyonetin kasa kapağı çarpan genç kız yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 22:56 | Son Güncelleme

Başına kamyonetin kasa kapağı çarpan genç kız yaşamını yitirdi

Ankara'da bir üniversite öğrencisi, seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi İrem Kütük, yurtlar bölgesindeki A4 kapısından giriş yaptığı sırada üniversiteye ait olduğu iddia edilen hareket halindeki kamyonetin rampada kasa kapağı açıldı.

Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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