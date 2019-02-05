Başına miğferle vurulan askerin ölümüne 8 yıl 4 ay hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunun uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 aya düşürdü. Son sözünde "Vicdanen rahatım" diyen Hancı'ya verilen hapis cezasını duyan er Gökhan Kılıç'ın eşi Belma Kılıç, sinir krizi geçirip, bayıldı.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı (miğfer) yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'VİCDANEN RAHATIM'

Osman Hancı hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'ölüme neden olmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hancı, avukatı Reşit Azmi Bilgin, ölen Gökhan Kılıç’ın eşi Belma Kılıç, babası Halis Kılıç ve avukatları Mustafa Göktürk Karaca ile yakınları katıldı. Sanık avukatı Reşit Azmi Bilgin, müvekkilinin yaralama kastı ile hareket etmediğini, olayın taksir sonucu meydana geldiğini söyledi. Son sözü sorulan sanık Hancı da, “Olay günü başkasının yerine nöbet tutuyordum. Çoluk çocuğumdan ayrı kaldım. Askeri disiplin içerisinde gereğini yaptım. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Vicdanen rahatım, tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. Acılı eş Berna Kılıç ile baba Halis Kılıç ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti sanık Osman Hancı’ya, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme ' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü.

EŞİ, SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Mahkeme kararına tepki gösteren Gökhan Kılıç'ın eşi Belma Kılıç, sinir krizi geçirip, bayıldı. Daha sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Belma Kılıç, "Gökhan, benim tüm hayatımı aldılar. Senin ölüm bedelinde 8 yılmış" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. Baba Halis Kılıç da "Böyle adalet yok. Sayın Cumhurbaşkanım bir askeri öldürmek 8 yıl mı? Terörle suçlanan 8 yıl hapis cezası alıyor. Böyle bir adalet yok" diye konuştu.

Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz edeceklerini söyledi.