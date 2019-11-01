BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile bekçiler arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti. Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovamamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.

Hırsızlık anı, bekçiler ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve şüphelilerin kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

