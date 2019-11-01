HABER

BAŞINA NAYLON POŞET GEÇİRDİ AMA ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 23:26 | Son Güncelleme

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi   KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı.

İki hırsızın yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

KÜTAHYA'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile bekçiler arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti. Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovamamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.

Hırsızlık anı, bekçiler ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve şüphelilerin kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNER Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki... Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki...
95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı
Trabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları yaşandıTrabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adil Öksüz davasında karar!

Adil Öksüz davasında karar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP İl Başkanı Serkan Tok kazada yaralandı

MHP İl Başkanı kazada yaralandı

Irak'ta ordudan uzaklaştırılan 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Komşuda sürpriz karar! 39 bin 400 asker göreve iade edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

300 bin TL ödülle aranıyordu!

İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

Trabzon’da şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

Şiddetli yağış! Çok sayıda dükkanı su bastı

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.