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Başına oksijen tüpü düşen işçi, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikada başına oksijen tüpü düşmesi sonucu ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası işçi Şefik Can, 5 gündür hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını yitirdi.

Başına oksijen tüpü düşen işçi, yaşama tutunamadı

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikada başına oksijen tüpü düşmesi sonucu ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası işçi Şefik Can, 5 gündür hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını yitirdi.
Olay 5 gün önce, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil yayları üretilen fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Şefik Can, oksijen tüplerini yüklerken, tüplerden biri başına düştü. Diğer işçiler hemen 112 Acil'e haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Şefik Can'ı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Beyin kanaması geçiren ve 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tutulan Şefik Can, dün gece yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Şefik Can'ın cenazesi, Kandıra ilçesi Katçalı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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