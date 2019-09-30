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Başına pencere düşen bebek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, binanın 4'üncü katından düşen pencerenin başına isabet ettiği 8 aylık Muhammet L., yaralandı.

Başına pencere düşen bebek yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, binanın 4'üncü katından düşen pencerenin başına isabet ettiği 8 aylık Muhammet L., yaralandı.
Olay, saat 16.30'da, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl haldeki binanın 4'üncü katında yerinden çıkan pencere, annesinin kucağında bulunan Irak uyruklu 8 aylık Muhammet L.'nin üzerine düştü. Muhammet L. başından yaralanırken, şok yaşayan annesi, bebeğine sarılarak sağlık ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet bebek tedaviye alındı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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Başına pencere düşen bebek yaralandıBaşına pencere düşen bebek yaralandıBaşına pencere düşen bebek yaralandıBaşına pencere düşen bebek yaralandı

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