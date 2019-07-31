Başına plastik bidon parçası geçen köpeği jandarma kurtardı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, başına plastik bidon parçası geçen köpeği, veterinere götürerek özgürlüğüne kavuşturdu.
Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Çavdır mevkiisinde devriye görevi yaparken aracın önüne bir köpek çıktı. Köpeğin başına yarısı kesilmiş plastik bidon geçtiğini gören ekip, aracı durdurarak hayvanı yanlarına aldı. Ekiplerin veterinere götürdüğü köpeğin başındaki bidon parçası çıkartıldı. Köpek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra jandarma ekipleri tarafından bulunduğu bölgeye bırakıldı.
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