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Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

TRABZON’da lisenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynayan Boran Aydın (11), başına seyyar demir kale direğinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Selçuk BAŞAR- Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da lisenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynayan Boran Aydın (11), başına seyyar demir kale direğinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lisenin bahçesinde arkadaşıyla birlikte top oynayan Boran Aydın, aniden devrilen seyyar demir kale direğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Aydın için arkadaşları çevredekilere durumu anlattı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunulan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aydın'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
'ÖNLEMLER ARTIRILMALI'
Hastanede tedavisi süren Boran Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi. Boran Aydın’ın akrabası Hami Aydın, bu tür direklerin yere sabitlenmesi gerektiğini belirterek, "Kale direklerinin sabit bir yeri olması lazım. Çocuk buraya giriyor, oynuyor. Buranın müdürü var, niye bunlarla ilgilenmiyorlar? Girişler açık. Okul kapısının hafta sonları kapalı olması lazım ama ilgilenen yok. Çocuk şu an yoğun bakımda yatıyor. Kale direkleri ağır değil, hem de seyyar. Bunları 5 yaşındaki çocuklar bile sallar. Önlemler artırılmalı" dedi.

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