HABER

Başına tahta düşen 16 yaşındaki genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mobilya atölyesinde başına tahta düşen 16 yaşındaki Furkan Özcan öldü.

Başına tahta düşen 16 yaşındaki genç öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, mobilya atölyesinde başına tahta düşen 16 yaşındaki Furkan Özcan öldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Belen Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Malzeme almak için E.T.'nin iş yerine giden Furkan Özcan ve babası Ali Özcan devrilen tahtaların altında kaldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Furkan Özcan ve babası tahtaların arasından çıkartıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri baba ve oğlu Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Furkan Özcan, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ali Özcan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Ördek havuzuna düşen küçük kuzenleri, anneleri kurtardıÖrdek havuzuna düşen küçük kuzenleri, anneleri kurtardı
İran uyruklu şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktıİran uyruklu şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.