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Başına tahta kazıkla vurduğu yeğenini yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, amcasının başına tahta kazıkla vurduğu kadın tedavi altına alındı - Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının başına tahta kazıkla vurduğu kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta, Nevin Y. (55) evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada, her iki tarafın çocukları ve yakınları da dahil oldu.

Kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı tahta kazıkla yeğeninin başına vurdu.

Başından yaralanan Nevin Y, durumu jandarmaya bildirdi. Nevin Y'nin şikayetçi olduğu amcası ile diğer 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Nevin Y'nin başına 22 dikiş atıldığı öğrenildi.

Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

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