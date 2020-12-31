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Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı

31.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Hükümet Caddesinde kuzeni ile birlikte yürüyen 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, biranda yere yığıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Hükümet Caddesinde kuzeni ile birlikte yürüyen 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, biranda yere yığıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen genç kızın çekilen röntgeninde başında mermi çekirdeği tespit edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konyar, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan lise öğrencisi yoğun bakımda tedavi altın alındı. Genç ailesi hastane bahçesinde gelecek bir sevindirici haberi beklemeye başladı.

Caddede yürürken başına yorun mermi düştü
Yeğenin markete giderken talihsiz bir olay yaşandığını belirten Şaban Konyar, “Yeğenim marketten çıkarak kuzeni ile çarşı merkezine giderken biranda bayılıyor. Ambulansla hastaneye götürüldüğünde tomografi filminde başına yorgun mermi düştüğü tespit ediliyor. Şuanda durumu kritik” dedi.

Vicdanı varsa teslim olsun
Yaşanan olayın failinin tespit edilerek yakalanmasını beklediklerini belirten Konyar, “Nerden geldiği belli olmayan bir mermi. Suçlunun biran önce yakalanmasını istiyoruz. Bunu atan hangi vicdanla yaşayacak? Ruhsatsız silahsa atan kişi yakalanması biraz daha zor. Bunu haberlerle de izleyecek. Vicdanı varsa kendisi teslim olsun. Bu tür olayların ülkemizde bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Yazık günah gencecik çocuklara, insanlara” diye konuştu.

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