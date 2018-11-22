Başında 15 cm'lik bıçak saplı şekilde hastaneye geldi

34 yaşındaki Shaun Wayne'i görenler hayretler içinde kaldı. Wayne'in kafatasına saplanmış 15 santimetrelik bir bıçak vardı.
Başına saplanmış 15 cm'lik bıçakla kurtuldu!
Hastaneye kendi başına sakince yürüyerek gelen Shaun Wayne "Müsait bir doktor var mı?" diye sordu.
Shaun Wayne'i gören doktorlar talihsiz adamı hemen ameliyata aldı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan adamın fotoğrafı ise, sosyal medyada viral oldu.
Bisikletçinin annesine kafatasının tamamen iyileşeceğini söyleyen Dr. Brendan Venter, Wayne'nin çok şanslı olduğunu belirtti.
Yerel medya, 34 yaşındaki erkeğin bisikletini gasp etmek isteyen saldırganların bıçak kullandığını bildiriyor.
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