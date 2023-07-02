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Başında gezdirdiği 3 muhabbet kuşuyla Taksim’de ilgi odağı oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul Taksim'de kafasının üstündeki 3 muhabbet kuşuyla gezen vatandaş, ilgi odağı oldu. Kuşları bir an olsun bile yanından ayırmayan vatandaşı gören yerli ve yabancı turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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